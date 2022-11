Tania Medina ha decidido llevar Alejandro Nieto al límite. Después de contarnos todos los problemas en el pelo y su bajada de autoestima , la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones' y su futuro marido, Alejandro, juegan al famoso 'Kiss Challenge' para poner a prueba su relación . Tania tenía muchas ilusiones puestas en este reto, pero parece que Alejandro no se lo ha tomado tan bien como ella esperaba . El andaluz ha tenido que soportar todo tipo de pruebas para tratar de demostrarle a Tania que la conoce como nadie en este mundo.

Tania y Alejandro están muy agradecidos con sus seguidores y no paran de decirlo en las redes sociales, pero puede que, a partir de ahora, todo esto cambie . En este juego, los seguidores de la pareja han tenido mucho que ver ya que le han dicho a Tania con qué cosas tenía que poner a prueba a su chico. Y como los deseos de sus seguidores son órdenes, te podrás imaginar lo que han elegido... ¡A Alejandro casi le da algo!

Tania no se ha conformado con someter a Alejandro a las pruebas más asquerosas que existen. La canaria no se cansa de intentar comprobar si el andaluz es el hombre de su vida y, en esta ocasión, le ha sometido a un test repleto de preguntas para intentar pillarle. La influencer se ha llevado una gran sorpresa al escuchar algunas respuestas y no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Habrá logrado superar su doble prueba? ¡Descúbrelo!