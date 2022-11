Marta Peñate no tiene pelos en la lengua y, a veces, esto le trae algunas consecuencias. Después de opinar sobre la ruptura de Fani Carbajo y Christofer Guzmán, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que enfrentarse a muchas críticas y un mensaje inesperado como respuesta. La canaria habla sin tapujos de la repercusión de su último capítulo y cuál ha sido la reacción de Christofer, quien no ha dudado en reprocharle todo con lo que no está de acuerdo. Marta cuenta todos los detalles de su conversación con el ex de Fani y cómo es su relación tras esta conversación.