Tania Medina tiene mucho de lo que hablar... Después de desvelar los secretos de su pasado , la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' habla de su inesperado acercamiento con Rosario Matew . La canaria, que no tenía buena relación con Rosario, nos ha desvelado que va a haber un nuevo encuentro entre ellas. Tania nos confiesa los motivos por los cuales va a volver a verse con su compañera de la cuarta edición de 'LIDLT'.

Rosario Matew y Tania Medina habían llegado al fin de su amistad, el enfriamiento entre ellas estaba más que claro. Ahora, parece que Tania y Rosario han enterrado el hacha de guerra. Y es que la influencer nos ha comentado que de forma sorprenderte ha tenido un acercamiento con Rosario. Todo apuntaba a que las exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' no iban a volver a hablar, pero ha habido un giro en los acontecimientos y la canaria nos lo ha aclarado todo ¿Se han vuelto a ver? ¿Hay reconciliación?

La canaria no se ha cortado un pelo a la hora de recordar que no mantenía contacto con Rosario. Lo que parecía ser un '24 horas conmigo', ha sido más bien un capítulo de salseo sobre su excompañera de 'reality'. Su posible reconciliación da mucho de qué hablar y es que nos revela los verdaderos motivos de que hayan vuelto a tener una relación. ¿Qué habrá pasado para que Rosario y Tania vuelvan a encontrarse? ¿Vuelta a la amistad o más tensión?

Además de conocer en qué punto se encuentra Tania con su examiga, podrás descubrir cómo ha celebrado la influencer San Valentín. No solo eso, la canaria destapa uno de sus secretos mejor guardados, el regalo de cumpleaños para Alejandro. No te pierdas todos los detalles del inesperado acercamiento entre la exsuperviviente y Rosario Matew, en un nuevo capítulo de 'Be aventurer'. ¡Solo en mtmad!