Marta Peñate no para de recibir malas noticias. Después de que T ony Spina destapara su flirteo con una famosa mundialmente reconocida , la exconcursante de ‘ Supervivientes’ descubre el motivo real por el que no se queda embarazada . La colaboradora de televisión comparte que padece una alteración patológica, se trata de una enfermedad denominada hidrosálpinx y la única solución es operarse si quiere llegar a ser madre.

A la ex gran hermana le ha pillado totalmente de sorpresa esta noticia. Ahora que conoce la razón primordial por la que no se queda embarazada, debe tomar una decisión, pasar por quirófano o no. Asimismo, conocemos la opinión de su pareja, Tony Spina, sobre someterse a una operación para lograr quedarse en cinta.