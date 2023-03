Los que fueran concursantes de 'La isla de las tentaciones' están disfrutando de un viaje en furgoneta, que les ha traído algún que otro quebradero de cabeza, y han querido grabarnos un capítulo repleto de confesiones. Tania y Alejandro no dejan de recibir preguntas referentes a su boda y a su futura paternidad y han querido aclararlo todo de una vez por todas.

Además de desvelar si tiene planeado ser madre pronto, la exconcursante de 'Supervivientes' desvela su problema para quedarse embarazada. Tania ha recordado el verdadero motivo por el que Marta Peñate no puede quedarse embarazada y nos ha contado todos los detalles de su cita con el ginecólogo. La canaria toma una decisión al respecto y no tiene reparos a la hora de compartirla

¡La cosa no acaba aquí! Alejandro y Tania también ha contestado a un montón de preguntas sobre su relación. Todos los detalles de su relación y su futuro como padres en un nuevo capítulo de 'Be adventurer' que no te puedes perder. ¡Solo en Mtmad!