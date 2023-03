¡A Tania Medina le toca opinar! Después de sincerarse sobre sus problemas para ser madre , la exconcursante de 'Supervivientes' opina sobre los concursantes de la nueva edición del 'reality' . Sin pelos en la lengua, la influencer ha hablado sobre sus favoritos de Honduras y también de los aquellos que no traga... Y es que tiene para todos, a pesar de que solo acaba de comenzar la aventura, la modelo ya tiene claro quiénes serán los finalistas.

Además de opinar de los concursantes de esta edición de 'Supervivientes', Tania deja aquí grabado sus tres posibles finalistas, ¿Quiénes serán? ¿Cómo lo tiene tan claro? Tania es consciente de que el 'reality' no ha hecho nada más que empezar, pero desde su punto de vista, ya ha visto virtudes en ciertos concursantes que les podrían hacer llegar a la final. Tres son los finalistas que ha elegido y adivinad, ¡dice que uno de ellos se parece a Alejandro Nieto!

Eso sí, Tania no solo tiene palabras buenas para los participantes de la nueva edición de 'Supervivientes'. La modelo ataca sin miramientos a aquellos concursantes que no puede ni ver. Todos los detalles en un nuevo capítulo de 'Be adventurer'. ¿Te lo vas a perder? Solo en mtmad.