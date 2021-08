¡Que viva el verano! Melodie Peñalver no está de vacaciones, ya que se ha desplazado hasta la isla de Ibiza por trabajo pero está claro que en agosto y en Ibiza se trabaja de otra manera. Después de un vídeo muy divertido en el que desmentía los rumores que corrían sobre ella en internet , la participante de 'La isla de las tentaciones' nos cuela en su escapadita a una de las islas más famosas de España. Además, la influencer aprovecha para grabar su encuentro con Melyssa Pinto , a la que no veía desde hacía muchos meses.

¡Melodie está encantada de estar rodeada de la gente que quiere y en un paraíso como Ibiza! ¿Qué más podría pedir? Quizás tener cerca a su novio, Beltrán, que no ha podido acompañarla por motivos laborales. Sin embargo, ella no le olvida, y una noche, de vuelta a la preciosa villa en la que se aloja, decide llamarle por teléfono para comentarle unas cosillas. Unas cosillas que a Beltrán no le sientan del todo bien... ¡No te pierdas el vídeo de esta semana de 'Be Strong' para enterarte de todo!