Cansada de que no dejen de meterse con su imagen, la influencer ha querido grabar junto a su Doctor todo el proceso y aclarar qué se ha hecho y que no. Además, varios días después, la de Elche nos ha mostrado en primicia el resultado de su último retoque y ha estallado contra todos aquellos que la critican por su aspecto y aseguran que ha sufrido una asombrosa transformación tras pasar por quirófano. ¡Dale al play del vídeo y entérate de todo lo que nos ha contado Melodie en este nuevo capítulo de 'Be Strong'!