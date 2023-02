Steisy y Jorge no se cortan un pelo para hablar de cotilleo y es que son los mejores en compartir salseos. La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' se ha atrevido a jugar junto a Jorge a un 'Casar, matar y besar' de lo más radical. Y es que ha salido a la palestra un nombre que no ha terminado muy bien parado... Steisy nos ha confesado que sabes cosas de Aurah Ruiz que no le gustaría que saliesen a la luz. Además, la granadina explica el por qué no tiene muy buena relación con su antigua compañera de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.