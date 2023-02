La influencer no ha pasado por alto su último encontronazo con esta persona y ha decidido tomar acciones legales. Asimismo, Steisy, harta de las estafas que está cometiendo el supuesto delincuente, no ha dudado ni un segundo en contar toda la verdad y plantar cara de una vez, para que sus presuntos actos no queden impunes. No te pierdas todos los detalles de este nuevo de 'Be happy', solo en mtmad.