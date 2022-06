A Mayka Rivera le encanta el salseo. Después de contarnos su preocupación por las prótesis de su pecho y su drástica caída de pelo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha invitado a su gran amigo Fernando a su canal de ‘mtmad’ para ver quién sabe más sobre el mundo de la televisión. El reto no acaba ahí: por cada respuesta fallada hay que responder una pregunta muy comprometida. La influencer no ha podido escapar de las preguntas salseantes de su amigo y ha tenido que mojarse como nunca. Alto y claro, la murciana ha opinado sin filtros sobre la ruptura de Melodie Peñalver y Beltrán San Jorge, asegurando que no le ha pillado de sorpresa.