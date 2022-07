Mayka Rivera desvela los problemas que ha habido en su viaje a Ibiza con influencers: “No suelo discutir, pero me sentó mal”

Mayka va a pasar toda esta semana sola. La murciana había pensado quedar con sus amigas, el problema es que allí estará Melodie Peñalver, y Mayka no se siente preparada para coincidir en el mismo grupo junto a la que fuera su amiga y compañera de 'LIDLT'. Molesta por no poder quedar con libertad con sus amigas, la influencer ha desvelado el motivo por el que no quiere ver a la de Elche y le lanza un dardo envenenado ¿Volveremos a ver a las exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ juntas? ¿Podrán retomar su amistad en algún momento?