Hace apenas un par de semanas, Yaiza y Mayka parecían inseparables, sin embargo, ya no queda nada de esa fuerte amistad que se estaba empezando a forjar entre ambas. Tras dejarse de seguir en redes saltaron todas las alarmas sobre una posible pelea entre ellas, que más tarde confirmaría la propia extentadora en sus redes sociales, en las cuales dirigió unas palabras que a la exnovia de Alejando Bernardos no le han gustado ni un pelo y ante las cuales no piensa quedarse callada. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió entre ellas?