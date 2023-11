¡Mayka Rivera se viste de gala! Después de reencontrarse por sorpresa con Alejandro Bernardos en su cumpleaños, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se prepara para acudir a los ‘GenZ Awards 2023’. Esta semana, acompañamos a la influencer mientras se prepara para compartir alfombra roja con los creadores de contenido digital más importantes de nuestro país. La murciana no quiere que nos perdamos ni un solo detalle de este día tan especial y nos cuela en su sesión de maquillaje y peluquería. No obstante, no todo ha salido según lo previsto, ya que Mayka ha sufrido un problema con su look en el último momento. ¡Descubre todo lo que ha pasado!