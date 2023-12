¡Mayka Rivera no piensa quedarse callada! Después de hablar sobre su nueva ilusión , la exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones’ habla claro sobre su relación con Iván Díaz y responde a Zoe Bayona y Bea Retamal tras las duras palabras que le han dedicado. Durante el ‘Watch Party’ de ’24 horas para enamorarte’ la exnovia de Josué Bernal insinuó que entre la murciana y el extremeño hubo algo más que una bonita amistad. ¿Es esto cierto? En exclusiva, Mayka nos cuenta toda la verdad. Asimismo, la influencer se defiende de las numerosas acusaciones que la expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y la ganadora de 'Gran Hermano' han hecho sobre ella tras su paso por el dating show como cupido. ¡Entérate de todo!

A la exconcursante de 'Baila Conmigo' no le han hecho ni pizca de gracia las críticas que ha hecho sobre ella su examiga, Zoe Bayona, y no ha dudado en responder de manera contundente. Del mismo modo, la influencer carga duramente contra Bea Retamal, quien a su parecer estaría intentando, junto a su círculo de amigas, poner a la catalana en su contra. ¡No te lo pierdas! Asimismo, la de Murcia contesta de forma tajante a los comentarios maliciosos de la ex gran hermana sobre su reencuentro con Alejandro Bernardos en la casa de '24 horas para enamorarte'.