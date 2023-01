Noemí Salazar y Antón ponen a prueba su matrimonio y recuerdan el momento más duro de su relación: “Lo pasé fatal y lloré mucho”

Entre tanta pregunta, la influencer no puede evitar decir los aspectos de Antón que no le gustan. Asimismo, el marido de la ex gran hermana confiesa los defectos que encuentra en Noemí. Aunque entre tanto drama siempre hay espacio para el amor y las palabras bonitas y esta vez no iba a ser la excepción. La pareja aprovecha para decirse las cosas buenas que tiene cada uno, y es que ¡si no hubiese amor no llevarían tanto tiempo juntos! Unas palabras que terminan por emocionar a la pareja.