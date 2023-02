Noemí Salazar se hace una impresionante escultura de su barriga de embarazada con brillantes y luz: “Es para toda la vida”

Noemí Salazar está en la recta final de su embarazo y quiere guardar el mayor número de recuerdos posibles. Después de enseñar la habitación de su bebé y anunciar la importante decisión que ha tomado días antes de dar a luz , la protagonista de 'Los Gipsy Kings' se hace una impresionante escultura de su barriga de embarazada con brillantes y luz incorporada . Como buena reina del brillo, la influencer no podía quedarse sin su más que particular recuerdo para toda la vida.

La influencer está tremendamente arrepentida de no haber tenido la precaución de haber guardado recuerdos de cuando estaba embarazada de su hija Mimi y no quiere que se repita con el pequeño Antón. Además, Noemí se lanza con el ‘belly painting’ con la ayuda inestimable de su hija. La influencer no puede estar más feliz y ha querido enseñar el resultado en exclusiva.