Jorge le comunica a Yoli que abandona España y ella reacciona al enterarse por sorpresa: "Cambio la cerradura y aquí no entra ni dios"

Jorge Moreno tiene una noticia muy importante que darle a Yoli y no tiene ni idea de las consecuencias. Después de que la pareja se pusiese a prueba con un juego de palabras del diccionario sexual, Jorge le ha confesado a la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ que se va a ir un mes a Brasil con su hermano y ella no se lo ha tomado nada bien. El influencer quiere unirse a este viaje familiar, pero Yoli no está por la labor.