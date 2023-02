Aunque no es madre primeriza, la reina del brillo tenía los nervios a flor de piel. Diez horas después de romper la bolsa, Noemí no consigue dilatar lo suficiente. Esto, unido a la complicada posición del bebé, ha provocado que la influencer se vea obligada a someterse a una cesárea. Noemí vive un proceso muy duro que la tiene agotada durante horas. Acompañada de su familia, ha querido que sus seguidores vivieran junto a ella este momento tan especial y lo ha grabado todo para mtmad, aunque no estaba en plenas condiciones ya que ha tenido que pedir sedación.