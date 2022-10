Jonathan Pérez es el protagonista de nuestro ‘Cambio de look total’ de esta semana. Después de que Patricia Pérez Iglesias se tiñera de pelirrojo y Lester flipase con su cambio , el exconcursante de ‘Gran Hermano’ se afeita su característica barba y se tiñe de rosa flúor . Además, la casualidad hace que Yoli sea la primera en reaccionar a su impactante cambio de look.

Desde que conocimos a Jonathan como ‘el primo’ de ‘GH’, le hemos visto pasar por numerosas fases: rubio platino, rapado e incluso con un característico corte de Mohicano. Ahora, ha decidido desprenderse uno de sus rasgos más característicos desde que apareció en televisión: su barba. ¡Yoli no se lo puede creer!

Yoli, que también ha tenido un reciente cambio físico, alucina al ver el cambio tan radical de su ex. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ no se puede creer que sea la misma persona de la que se enamoró y no duda en decirle lo que piensa.