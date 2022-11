Sandra Férriz está en un momento vital de grandes cambios. Después de someterse a una rinoplastia , la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' se despide de su pelo rubio para someterse a un cambio de look radical . En exclusiva, la influencer se ha puesto en manos de un equipo de estilistas para llevar a cabo su transformación más extrema y sorprender al mundo con el impresionante resultado .

Tras su operación de nariz, Sandra está viviendo un difícil momento personal. Un duro proceso en el que "ha llorado mucho" al sufrir un gran cambio físico en su rostro con el que todavía no se siente a gusto. Para pasar página y empezar una nueva etapa totalmente renovada, la influencer ha decidido decir adiós a su característica melena rubia, con la que ha dejado sin palabras a Darío Sellés, que no ha dudado en opinar al ver la nueva imagen de su novia .

En primicia, Sandra nos muestra el asombroso antes y el después de su cambio de look. Blanco, moreno, rosa o pelirrojo... la participante de 'LIDLT' tenía muchas opciones en su cabeza, pero finalmente se ha decantado por un cambio de lo más extremo. Darío Sellés no tenía ni idea de lo que su novia estaba tramando y ha opinado al ver por primera vez el resultado de su cambio de imagen. ¿Cuáles han sido sus primeras palabras al ver a Sandra tan cambiada? ¿Le gusta el resultado o no acaba de convencerle?