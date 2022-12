Niedziela Raluy se somete a un cambio de look y no se reconoce al verse: "No parezco yo, es el más radical de todos"

Niedziela Raluy aparece en mtmad para darle un giro radical a su vida. Después de que Amor Romeira se sometiera a un cambio de look y opinase de las polémicas declaraciones de su amiga Bea Retamal, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se somete a un cambio de look y no se reconoce al verse. La artista ha vivido muchos cambios en su vida desde el nacimiento de su hijo y tiene claro que necesita que su pelo vuelva a brillar.