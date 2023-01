Albert Barranco cambia de look y cuenta su difícil historia de amor con Tania Déniz: “Intenté alejarme de ella, no podíamos estar juntos”

Albert Barranco llega a mtmad con un propósito y con muchas cosas de las que hablar. Después de que Álex Bueno reapareciera para someterse a un cambio de look total y desvelase el motivo por el que decidió abandonar la televisión , es el turno del exconcursante de ‘Supervivientes ’ que cuenta su difícil historia de amor con Tania Déniz y cambia de look pasando por chapa y pintura.

La nueva pareja de la concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ lo larga todo sobre cómo se fraguó su romance, el cual ha estado oculto hasta hace muy pocos días. Barranco explica su historia de película romántica desde el momento en el que se dio cuenta de que le gustaba hasta el día de hoy. En este capítulo de ‘Cambio de look total’, sale a la luz todos los secretos de su noviazgo y además descubrimos qué siente realmente Albert por Tania.

El que fuera participante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha dudado en desahogarse para acallar a todos aquellos que piensen que su amor no es real. A veces el tiempo no lo es todo y la intensidad con la que han vivido su historia de amor pone de manifiesto que sus sentimientos son verdaderos. Barranco revela, con pelos y señales, cada quedada, sus primeras citas y lo más importante, ¡cómo logró conquistar a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’!