Álex Bueno reaparece, tras estar alejado durante mucho tiempo de las pantallas, por un gran motivo, ¡año nuevo, look nuevo, vida nueva! Después de que Pablo Pisa se sometiera a un cambio de look radical, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ reaparece para someterse a un cambio de look radical y desvela el motivo por el que decidió abandonar la televisión y desaparecer durante años. Además, el influencer le dedica unas devastadoras palabras a Patricia Steisy, a la cual critica duramente sin cortarse un pelo.