¡Manuel González viene a Mtmad para hacerlo arder! Después del cambio de look de Albert Barranco y su difícil historia de amor con Tania Déniz, el exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' se somete a un cambio de look y desvela que Danna Ponce le ha sido infiel a su novio. Y es que Manuel no se ha cortado un pelo, al menos hablando de su compañera de 'reality', y ha confesado todo lo que ocurrió después de la granja entre la novia de Xavier Cortés y él.