Sheila González se somete a un cambio de look radical y a Mario no le gusta el resultado: “Eres Cruella de Vil”

¡Sheila González está preparada para hablar y para un nuevo cambio de look! Después de que Paola Manzoni se sometiese a un cambio de look y anunciase un importante paso en su relación con Andreu Martorell, la actual pareja de Mario González se somete a un cambio de look radical y a él no le gusta el resultado. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' le ha sacado cierto parecido a una famosa villana, Cruella de Vil, ¿pensará lo mismo la joven?