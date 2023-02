Paola Monzani cambia de look y anuncia un importante paso en su relación con Andreu Martorell: “Estoy muy feliz”

¡ Paola Monzani es la siguiente persona que pasa por chapa y pintura en mtmad! Después de que Nadia Jémez se cortase todo su pelo para donarlo , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ cambia de look y anuncia un importante paso en su relación con Andreu Martorell. Tras finalizar la aventura en República Dominicana, la pareja ha seguido fortaleciendo su amor y la vida les depara algo muy importante.

No es la primera vez que Paola Monzani se somete a un cambio de look, aunque esta vez espera otro resultado. Su pelo está muy dañado y enseña el por qué. Al parecer en otras peluquerías le han hecho de todo y nada bueno. Por ello acude a ‘Cambio de look radical’, para ponerse en las mejores manos y conseguir un pelazo. Asimismo, conoceremos en primicia la primera reacción de Andreu Martorell al nuevo aspecto de su novia.