Zoe Bayona necesita un cambio de look urgentemente. Después de que Sheila González se sometiese a un cambio de look y a Mario no le gustase el resultado, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' cambia de look y se desahoga sobre su ruptura con Josué Bernal. Zoe se ha sentido muy humillada, ya que, el que fue su gran amor, le ha vuelto a ser infiel y nos cuenta todos los detalles de su separación.