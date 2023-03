El Cari se somete a un cambio de look radical Drag Queen y sorprende a La Perra: "Que viene Fiona, das mucho miedo"

El Cari y La Perra aterrizan en mtmad para revolucionarlo. Después de que Marina López se sometiese a un cambio de look radical y Laura Boado alucinase con el resultado, el tiktoker se somete a un cambio de look radical Drag Queen y sorprende a La Perra en exclusiva. La pareja de moda de la redes sociales llega para hacer historia en 'Cambio de look total' protagonizando el primer cambio a Drag Queen de la temporada.