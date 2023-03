Maestro Joao se cambia de look y cuenta todo sobre su relación con un chico treinta años menor: “Somos una pareja abierta”

El tarotista habla de la diferencia de edad que se lleva con su pareja, "El Rubio"

El Maestro Joao se somete a un cambio radical de look: cabello de color, corte, maquillaje...

Maestro Joao es un experto en transformaciones, pero llega a mtmad para demostrar que no tiene límites. Después de que El Cari se sometiese a un cambio de look radical Drag Queen y sorprendiese a la perra, el que fuera concursante de 'Supervivientes' se somete a un cambio de look radical y cuenta todo sobre su relación con un chico treinta años menor que él en exclusiva. Y es que el tarotista lleva tres años con su pareja y nos ha revelado todo acerca de su relación abierta con 'El Rubio'.

A lo largo de su carrera como transformista, el vidente ha pasado por looks imposibles, pero es la primera vez que se atreve a cambiar totalmente su look como Joao. El colaborador de televisión se somete a un cambio radical al que no le falta ningún detalle: corte, tinte estrambótico...¡e incluso maquillaje al más puro estilo Maestro Joao! Como no puede ser de otra manera, el que fuera asesor del amor está pasando uno de los momentos más dulces de su vida y aprovecha para abrirnos lo más profundo de su corazón, sincerándose sobre su novio 'El Rubio' con el que lleva más de tres años.

Joao habla sobre su relación abierta con 'El Rubio'

El Maestro Joao ha hablado sin tapujos sobre su relación. El tarotista está más que enamorado y es que la diferencia de edad ya está pasada de moda... Nos ha revelado cómo es tener una relación con tanta diferencia de edad y todos los detalles de su relación abierta con él ¿Celos? ¿Qué sí y qué no permiten en la relación? ¿Cuántos años se llevan? ¿La edad importa? Más enamorado que nunca, el Maestro Joao contesta todas las dudas.