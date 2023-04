Marta Jurado regresa a mtmad en compañía de su pareja para dar un nuevo aire a su aspecto. Después de que Daniela Requena enseñase el resultado definitivo de su queratopigmentación , la exconcursante de ‘Secret Story’ se somete al mayor cambio de look de su vida y Adrián Tello alucina con la radical transformación de su novia . Además, los tortolitos comparten una importante noticia para ambos que dará un rumbo totalmente diferente a su relación.

La que fuera finalista de ‘Secret Story’ busca verse irreconocible y por ello no ha dudado en ponerse en manos de nuestros profesionales. En esta ocasión, la famosa habitante de Torrecilla de Alcañiz se lanza a la piscina con un arriesgado cambio de look. ¿Conseguirá el resultado que esperaba? Adrián Tello no puede creer lo que ven sus ojos, el opositor se ha quedado en shock al ver a su chica tan distinta. ¿Le gustará la nueva Marta?