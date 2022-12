Adrián Tello nos hace partícipes de una increíble sorpresa para Marta Jurado. Después de que la pareja enseñase fotos de su pasado y hablasen de su cambio físico, los exconcursantes de ‘Secret Story’ se reencuentran por un motivo muy especial. La trabajadora social no tenía ni la menor idea de que iba a ver a su pareja y mucho menos lo que Adrián se traía entre manos. Además, Marta no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder a Amor Romeira, por las críticas a su cambio de look.