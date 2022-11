Después de que Cristina Porta confesase los problemas de su relación con Luis Pérez y Amor le desvelase el encuentro que ha tenido con su ex a sus espaldas, la periodista no puede más y necesita aclarar todas sus dudas. Con el castigo, o poder según se mire, de tener la oportunidad de realizar una llamada a su chico, la catalana no se lo piensa y llama a Luis para zanjar toda la situación. La exconcursante de ‘Secret Story’ no tiene ni idea de lo reveladora que va a ser esta conversación.