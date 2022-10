Mar López ha encontrado en Cristina Porta a su confidente ideal y, por ello, es la primera a la que acude para comentarle todas sus dudas sobre la verdadera intención de Gianmarco Onestini. La periodista catalana no se calla y le da su opinión más sincera, guste o no guste. ¿Qué intenciones ocultas puede tener Gianmarco con Mar? ¿Está esperándole alguien fuera? ¡Dale al play y no te lo pierdas!