Gal·la Mora, primera participante confirmada de 'Celebrity Game Over'

¡Ha llegado el momento de que también conozcáis a nuestros impostores! Tras su comentado paso por la última edición de 'La isla de las tentaciones' y su ruptura con Nico, Gal·la Mora se convierte en la primera participante oficial de 'Celebrity Game Over', el nuevo reality de terror transmedia de mtmad. La influencer se embarca en esta nueva aventura con mucha ilusión, pero las cosas no siempre son lo que parecen y no se imagina todo lo que se le viene por delante... ¡No te pierdas en este vídeo cómo ha sido su llegada a la casa donde convivirá con otros cinco famosos y tendrá que superar las duras pruebas que el hacker tiene pensadas para ella. ¿Conseguirá mantener su reputación intacta?