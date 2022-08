Sandra Pica nos enseña los últimos cambios de su casa y su espectacular habitación: “Aquí voy a ser muy feliz”

¡Sandra Pica no puede aguantar la cuenta atrás para poder vivir en su casa! Después de abrirse en canal y aclarar su situación actual con Julen de la Guerra, la que fuera concursante de ‘Secret Story’ no ha podido resistirse a enseñarnos cómo están los últimos avances en la reforma integral de su casa. Aunque aún no está 100% terminada, la ilusión ha podido con la influencer y no ha esperado más para mostrarnos las novedades de su proyecto más personal y al que tanto esfuerzo está dedicando. Sandra ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Una cocina preciosa, baños de diseño, un vestidor que será la envidia de muchos y, la joya de la corona: la increíble habitación de la influencer.