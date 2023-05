Si hubo algo que molestó a Laura ha sido sin duda no enterarse de la noticia por la que fue su compañera de villa, por este motivo decidió pagarle con la misma moneda. ¿Qué hizo para devolverle el golpe? Del mismo modo que destapa la manera en la que se vengó de la que era su amiga, Laura Casabela cuenta que Claudia Martínez se ha puesto en contacto con ella . Finalmente, y tras hacerse conocida su relación sentimental con Mario González, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha decidido hablar las cosas con ella y contarle toda la verdad. ¿Habrá perdonado a Claudia por no decirle que estaba conociendo a su exnovio?

No te puedes perder este nuevo episodio de 'Cuando nadie me ve', donde Laura Casabela no solo opina sin tapujos de la nueva relación entre su expareja y la influencer, ya que, también no ha dudado en lanzar un contundente mensaje a Mario González y Claudia Martínez. ¡Dale al play y descúbrelo! Solo en mtmad.