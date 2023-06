La que fuera participante de ‘MyHyV’ está harta de las críticas que recibe por no tener una pronunciada barriga de embarazada y quiere contar toda la verdad. A pesar de que se encuentra de 24 semanas, Laura es consciente de que casi no tiene tripa y a veces hasta ella misma ha llegado a pensar que no parece estar embarazada. Por este motivo habla sin tapujos sobre su aspecto actual y revela cuánto ha engordado en estos meses.