Laura Casabela siempre presume de hablar sin filtros y esta no iba a ser una excepción. Después de explicar por qué no tiene tripa en su sexto mes de embarazo, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa los problemas que ha tenido en su viaje de influencers. La alicantina ha viajado a Jordania con Tania Déniz y otros creadores de contenido y su experiencia no ha sido tan maravillosa como podría parecer en las redes sociales.