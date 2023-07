Parece ser que Laura y Cristian no están del todo de acuerdo con algunos puntos relacionados con el parto y la exposición de su pequeña en redes. La pareja ha querido contar abiertamente a sus seguidores cuáles son sus diferencias y los posibles escenarios que podrían plantearse durante el parto.

Laura Casabela y Cristian Llorca están impacientes por poder verle la cara a su bebé, pero lo cierto es que aún no se han puesto de acuerdo en algunos aspectos relacionados con su hija. ¡Dale al play y no te pierdas qué decisiones ha tomado la pareja sobre el parto en un nuevo capítulo de ‘Cuando nadie me ve’, solo en mtmad!