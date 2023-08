Esta semana Laura Casabela vuelve a su canal de mtmad para hablar largo y tendido sobre la realidad de su noviazgo. Después de someterse a una ecografía 5D , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y Cristian Llorca se sinceran sobre el peor momento de su relación . Ahora que la influencer cumple un año junto a Cristian Llorca, siente que es necesario ser completamente honesta acerca de su relación, ya que, al contrario de lo que muchos puedan pensar, esta no es perfecta. Los tortolitos nos cuenta todo sobre las fuertes crisis a las que se han enfrentado y reflexionan sobre su evolución como pareja.

La que fuera concursante de 'LIDLT' se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar la realidad de su relación y ha acabado dándole una gran sorpresa a su novio. La influencer se ha sincerado como nunca con Cristian y le ha confesado uno de los grandes problemas de su noviazgo . Hay algo que tiene preocupada a Laura y no ha dudado decírselo a su chico. Además, hablan sobre las diferencias que encuentran entre como era su relación antes a como lo es en la actualidad, una cuestión que ha generado un ambiente de tensión entre la pareja, pues ambos tienen opiniones bastante diversas.

Laura Casabela siente que es necesario ser completamente sincera con sus seguidores, pues más allá de lo que pueda parecer por redes, su noviazgo con el padre de su futura hija, no es tan idílico como aparenta. Es por ello por lo que en este nuevo capítulo de 'Cuando nadie me ve' la influencer, acompañada por su pareja, se muestra completamente honesta y desvela todo sobre las grandes crisis que ha tenido con Cristian Llorca ¡Dale al play y no te pierdas nada! Solo en mtmad.