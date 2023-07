La que fuera concursante de 'LIDLT' nos lleva a su última ecografía para que podamos observar con ella cuánto ha crecido Sienna. A pesar de que Laura no las tenía todas consigo, en esta ocasión su hija se ha dejado ver mejor que nunca y la influencer se ha atrevido a sacarle parecidos. ¿A quién piensa Laura que se parece más su bebé? Asimismo, la de alicante y su novio conocen el estado de su hija en su semana 27 de embarazo.

Muy ilusionada, la expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' observa el monitor de su ecografía para no perderse ni un solo detalle de los rasgos tan marcados que muestra ya su hija. Además, la doctora comunica a la pareja una información muy importante sobre el estado de su bebé. Después, una vez en casa, Laura Casabela se sincera sobre sus miedos a la hora de dar a luz , tras conocer cómo se encuentra Sienna. ¿Habrá recibido una mala noticia?

Laura Casabela no puede esperar más para tener entre sus brazos a su hija, pero hasta el tan esperado momento aún quedan un par de meses. Es por ello por lo que la influencer no pierde la oportunidad de realizarse varias ecografías emocionales, como esta última, que ha decidido compartir con todos nosotros, en la que hemos podido ver a Sienna con todo lujo de detalles. ¡No te pierdas este nuevo capítulo de 'Cuando nadie me ve' para descubrir el estado actual de su bebé! Solo en mtmad.