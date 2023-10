La cuenta atrás para que Laura Casabela y Cristian Llorca puedan tener en sus brazos a su pequeña Sienna por fin ha terminado. Después de compartir el diagnóstico de su bebé tras acabar en urgencias por COVID, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ y Cristian anuncian el nacimiento de su hija Sienna , su primer hijo en común. La pareja no puede estar más feliz de que haya llegado el momento y así lo ha querido compartir con todos sus seguidores, en exclusiva, a través de su canal de mtmad .

Han sido muchos meses contándonos el minuto a minuto de su embarazo : desde sus ecografías a sus grandes preocupaciones, pasando por un emotivo ‘gender reveal’ . Laura ha querido que todos sus seguidores sepan como se siente de primera mano y este anuncio no iba a ser una excepción. Aunque para ninguno de los dos es el primer hijo, lo cierto es que la pareja no puede ocultar los nervios ante esta situación.

Muy emocionada y feliz por la llegada de Sienna, Laura Casabela graba uno de sus vídeos más especiales para su canal ‘Cuando nadie me ve’ para explicar cómo se siente ante su inminente maternidad. Además, la pareja quiere que sus seguidores no se pierdan ni un solo detalle y van a grabar el parto para compartirlo con nosotros. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras palabras de la exconcursante de ‘LIDLT’ y su chico tras el anuncio de la llegada de su pequeña!