¡La espera ha llegado a su fin! Laura Casabela ya tiene en brazos a su pequeña Sienna y ha querido que no nos perdamos ni un solo detalle. Después de hacerse su última sesión de fotos embarazada , la que fuera concursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha dado a luz a su primera hija en común con Cristian Llorca . La pareja nos ha hecho partícipes de cada alegría, duda y avance de su embarazo y su parto no iba a ser una excepción. Por ello, la influencer ha grabado su parto en vídeo para compartir las imágenes en exclusiva a través de su canal de mtmad.

El momento ha pillado a la alicantina por sorpresa, que ha puesto rumbo al hospital de forma inmediata, acompañada de su novio. Aunque la influencer ya sabe de sobra lo que es un parto, y ahora lo afronta con más madurez, lo cierto es que no puede ocultar los nervios. Una de las cosas que tenía muy claras la exconcursante de ‘LIDLT’ era que no pretendía pasar por la epidural a no ser que fuese estrictamente necesario. ¿Habrá conseguido soportar el dolor? Tras un parto "eterno" según explica la influencer y con fuertes contracciones, Laura y su chico pueden darle la bienvenida a su pequeña Sienna.