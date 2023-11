La que fuera participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no oculta la realidad de su postparto y muy sincera nos habla sobre su estado físico casi un mes después de dar a luz a su hija Sienna. La de Alicante no se siente en plenas condiciones debido a la falta de horas de sueño y a los cambios hormonales, los cuales a su parecer están afectando de manera evidente en su aspecto, y no ha dudado en ponerle remedio, empezando con un primer retoque que estaba deseando realizarse. ¿De qué se trata? Asimismo, consciente de que mucha gente la va a criticar por ello, la influencer manda un claro mensaje a los 'haters'.