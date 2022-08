Darío Sáez lanza su propio perfume: recorre las calles para averiguar a qué huele la fama y crea ‘Experience by Darío Sáez’

A Darío Sáez no le queda nada para averiguar si merece posicionarse entre las personas más conocidas del panorama actual. Después de colarse en ‘Mediaset’, el que fuera ganador de ‘Quiero ser famoso’ ha querido cumplir el siguiente paso para convertirse en toda una estrella. ¿Qué tienen en común personajes como Alejandro Sanz y Antonio Banderas? ¡Exacto! Darío lo tiene claro y decide lanzar su propio perfume . No sin antes recorrerse las calles para saber qué olor es el más demandado entre su público. ¿A qué huele el éxito?

Darío no se pone límites y arrasa con todo lo necesario para crear el mejor perfume del mundo. Siguiendo su instinto, y algún qué otro tutorial, el influencer mezcla todo tipo de condimentos hasta encontrar la fórmula correcta. Pero como un producto no puede ser catalogado hasta que no lo prueba el público, Darío ha seleccionado a unos pocos privilegiados para que prueben, en exclusiva, una muestra de su perfume. ¿Pasará el filtro de la gente o le hundirán con sus críticas? ¡No te lo pierdas en el siguiente vídeo!