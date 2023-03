Aunque Tania Déniz y Albert Barranco llevan siendo pareja cinco meses, tienen muy claro que su futuro es juntos. Por esta misma razón, no han dudado en arriesgar y tomar una iniciativa trascendental para su relación. El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y la finalista de ‘Pesadilla en el Paraíso’ están muy contentos con su decisión y cuentan todos los detalles sobre el gran paso que van a dar .

Por si no fuera suficiente hacerse un tatuaje de su pareja, Tania Déniz va a elevar su relación con Albert Barranco a otro nivel. El compromiso de ambos es total y no solo queda plasmado con un tatuaje, además del bombazo que tienen que contarnos. No te pierdas el notición que la pareja tiene que contarnos en este vídeo.