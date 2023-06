En la isla no todo ha sido de color de rosa, Tania revela el infierno por el que ha pasado durante una de las noches de su estancia en Ibiza. La exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ iba conduciendo por la carretera cuando de pronto apareció un animal en su carril y por el otro venía un vehículo de frente. Ante esto, la canaria no supo cómo reaccionar en un principio, todo fue muy rápido, y tuvo que tomar una drástica decisión que desvela en exclusiva. ¿Cómo consiguió no colisionar? ¿Qué pasó finalmente?