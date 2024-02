Tania Déniz ha recibido muchas críticas desde que su antigua compañera de villa en República Dominicana contó que se había sentido decepcionada con ella y Ana Nicolás por no haber ido a ver a su hija. Después de sincerarse sobre la difícil situación que atraviesa , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ llama a Laura Casabela para hablar cara a cara sobre el motivo de su enfado . La canaria necesitaba aclarar lo que ha pasado realmente entre ellas con urgencia, puesto que sus redes sociales se han inundado de comentarios muy dañinos, que bajo su parecer no tienen nada que ver con la realidad de lo que ha sucedido.

La que fuera finalista de ‘Pesadilla en el Paraíso’ nos cuenta por primera vez su punto de vista sobre el distanciamiento que ha tenido durante los últimos meses con Laura Casabela, y conocemos la razón que hay detrás de que no se hayan visto en este tiempo. Acto seguido, Tania no ha dudado en ponerse en contacto con la influencer para hablar por teléfono sobre los últimos vídeos de su canal de mtmad, en los cuales ha expresado el dolor que ha sentido al ver que sus amigas no habían conocido aún a la pequeña. ¿Por qué no habría ido a ver a Sienna? ¿Siente Tania que se ha alejado de su amiga?