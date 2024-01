La finalista de ‘Pesadilla en el Paraíso’ tiene claro que esta ruptura con Samuel Chávez es definitiva. Tania Déniz no quiere volver a cometer los mismos errores y abre su corazón para contar todo lo que está sintiendo en esta situación tan complicada, en la que debe olvidar a su ex, a pesar de haber roto con él cuando aún estaba enamorada. La modelo hace una profunda reflexión sobre lo que ha vivido durante los últimos meses con su exnovio, y no solo eso, también medita acerca de la conducta que tuvo nada más conocer a Albert Barranco. ¿Se arrepiente de haber dado una segunda oportunidad a Samu? ¿Piensa que no debería haber estado con el extronista?